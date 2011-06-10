ЕС, США и Канаду призывают применить санкции к украинской власти

Общественные лидеры и правозащитники обратились к руководителям демократических государств мира с призывом применить санкции к украинским чиновникам, которые нарушают права человека и причастны к политическим преследованиям.

Как сообщает «Немецкая волна», в инициативную группу по созданию Общественного комитета защиты от политических преследований в Украине вошли лидеры Украинского Хельсинского комитета по правам человека, Харьковской правозащитной группы и других известных общественных организаций.

Они призвали руководителей всех демократических стран задействовать механизмы запрета на выдачу виз должностным лицам, причастным к нарушению прав человека, а также заморозить финансовые активы, которые они имеют за рубежом. По мнению авторов обращения, это может быть "действенным инструментом, который поможет остановить нарушение прав человека и политические преследования в Украине".

Среди примеров таких преследований названы уголовные дела, связанные с предпринимательским Майданом, аресты и избиение членов патриотической организации "Тризуб" за повреждение бюсту Сталину, преследование журналистов, блоггеров, активистов студенческих движений, уголовных дел, связанных с событиями во Львове 9 мая.

Авторы обращения прибавили к этому перечню также уголовные дела, возбужденные против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, лидера партии «Батьківщина», экc-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и других руководителей предыдущего правительства. Им, как сказано в обращении, "выдвинуты обвинения в действиях, которые не имеют криминального содержания".

Авторы документа отметили отсутствие любой реакции со стороны власти на протесты против нарушений прав человека. В обращении отмечается, что средства внутреннего влияния для изменения ситуации к лучшему исчерпаны.

Один из инициаторов обращения, сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ сказал в интервью «Немецкой волне», что это обращение адресовано в первую очередь лидерам стран Евросоюза, США и Канады.

Е.ЗАХАРОВ считает несправедливым по отношению к рядовым украинцам вероятную отсрочку подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и либерализации визового режима с Евросоюзом.

"Карать нужно не страну, а государство. Точнее, тех ее отдельных чиновников, которые потакают незаконным преследованиям, содержанию под стражей, пыткам и т. п.", - сказал он.

Как напомнил Е.ЗАХАРОВ, о фактах нарушений прав человека и политических преследованиях оппонентов нынешней власти сообщают средства массовой информации, зарубежные и отечественные эксперты и говорится в докладах ряда международных правозащитных организаций.

Раньше экс-докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН выражала сомнение в возможности применения визовых санкций против украинских власть предержащих. По ее словам, такие мероприятия Брюссель применил против Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, но только после обнаруженных западными наблюдателями вопиющих нарушений во время президентских выборов.

Е.ЗАХАРОВ также не ожидает немедленного блокирования Евросоюзом въезда на его территорию украинских чиновников. Но он отметил, что такие обращения общественности "формируют негативный имидж власти", которая влечет международное давление на нарушителей прав человека.

Он также сослался на прецедент замораживания активов и блокировании выдачи виз российским власть предержащим, причастным к преследованию и гибели в заключении законодателя Сергея Магнитского со стороны Соединенных Штатов Америки.

На сайте Украинского Хельсинского союза объявлен сбор подписей под обращением к руководителям всех демократических стран.