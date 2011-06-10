Нардеп хочет посмотреть, как милиция будет закрывать игровые салоны

Правоохранительные органы получили мощный рычаг для борьбы с незаконно действующими игровыми салонами под видом интернет-клубов. Об этом УНИАН заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя подписание Президентом Украины закона, запрещающего деятельность интерактивных клубов.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ, являющаяся автором этого закона, отметила: «Правоохранительные органы получили мощный рычаг для борьбы с незаконно действующими игровыми салонами, открытыми под видом интернет-клубов. Мы как законодатели сделали все для того, чтобы в течение нескольких недель в стране были закрыты все игровые салоны. Теперь народ Украины увидит, сможет ли милиция воспользоваться этим инструментом и эффективно бороться с нарушителями закона, предоставляющими в своих клубах возможность делать ставки на деньги и организовывать азартные игры».

Справка УНИАН. 8 июня 2011 года Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине". Закон запрещает деятельность интерактивных клубов, предоставляющих доступ к Интернету для участия в виртуальных азартных играх. Милиция будет обязана обращаться в суд с иском о применении финансовых санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине №8024, подготовленный Н.КОРОЛЕВСКОЙ был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 26 января 2011 года и принят парламентом 19 мая 2011 года.