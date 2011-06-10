Оппозиция будет просить ЕС не пускать к себе 14 украинских чиновников

Парламентские фракции «БЮТ-Батькивщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» намерены обратиться к европейским странам с требованием запретить въезд в страны ЕС некоторым украинским чиновникам.

Как сообщают источники "Украинской правды" в «БЮТ-Батькивщине» и НУ-НС, на будущей неделе эти фракции будут собирать подписи под соответствующим обращением к послам стран - членов ЕС.

По словам источников, такое обращение является реакцией на резолюцию Европарламента о ситуации в Украине, в частности, относительно дела лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства.

По данным источников, оппозиция будет требовать запретить въезд в страны ЕС генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, его первому заместителю Ренату КУЗЬМИНУ, начальнику Главного управления по расследованию особо важных дел ГПУ Андрею КУРИСЮ, старшему следователю по особо важным делам ГПУ Александру НЕЧВОГЛОДУ, следователю по особо важным делам ГПУ Сергею ВОЙЧЕНКО.

Кроме того, «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС также будет требовать внести в "черный список" ряд судей: председателя Печерского райсуда Киева Инну ОТРАШ, судей этого суда Сергея ВОВКА, Галину СУПРУН, Виту БОРТНИЦКУЮ, Викторию ГОРКАВУ, Оксану ЦАРЕВИЧ, а также судей Апелляционного суда Киева Галину ПОЛТАВЦЕВУ, Валерия ЛАШЕВИЧА, заместителя председателя Апелляционного суда Киева Марию ПРИНДЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, общественные лидеры и правозащитники призвали демократические государства применить санкции к украинским чиновникам, которые нарушают права человека и причастны к политическим преследованиям. К инициативной группе по созданию Общественного Комитета защиты от политических преследований в Украине вошли лидеры Украинского Хельсинского комитета по правам человека, Харьковской правозащитной группы и других известных общественных организаций.