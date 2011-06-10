Коммунисты решили омолодиться

44-й съезд Коммунистической партии Украины, который состоится в Киеве 18-19 июня, уделит особое внимание вопросу омоложения партийных кадров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил второй секретарь ЦК Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины Игорь АЛЕКСЕЕВ.

«Вопрос омоложения партийных кадров решается на протяжении более чем пяти лет. Это показывает прошедшая отчетно-выборная кампания в партийных организациях, которая длилась более полугода. К примеру, в Полтавской области в ходе отчетно-выборной кампании более 10 первых секретарей районных комитетов переизбраны, и ими стали молодые выпускники нашей Высшей партийной школы. Они ведут активную работу в своих партийных организациях», - рассказал И.АЛЕКСЕЕВ.

Второй секретарь ЦК КПУ подчеркнул, что проблемы, связанные с конфликтом поколений в партийных рядах, решаются успешно.

«Коммунисты, которые сделали многое для партии, но ввиду объективных факторов являются людьми преклонного возраста, понимают, что партия должна решать вопрос подготовки молодых, энергичных кадров. Об этом будет сказано в отчете Центрального комитета», - подчеркнул И.АЛЕКСЕЕВ.

Второй секретарь ЦК КПУ отметил, что около 42% принятых в ряды Компартии за последние три года являются молодыми людьми в возрасте до 40 лет.