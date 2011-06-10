Тимошенко просится на эфир к Шустеру

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО выражает готовность принять участие в ближайшей программе «Шустер Live».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом говорится в письме к Савику ШУСТЕРУ, датированном 8 июня.

«По нашим данным, одной из тем дискуссии в эфире станет течение украинско-российских переговоров относительно газовых вопросов. Считаем целесообразным участие в подобной дискуссии Юлии ТИМОШЕНКО как политика, который дважды возглавлял правительство Украины и имеет колоссальный опыт ведения подобных переговоров», - говорится в письме пресс-службы «Батьківщини».

«Учитывая, что в одном из недавних интервью Вы признали существование практики, когда правящая политическая сила самостоятельно определяет кого делегировать на эфир Вашей программы, надеемся на положительный ответ редакции и относительно лидера крупнейшей оппозиционной партии Юлии ТИМОШЕНКО», - отмечается в письме к С.ШУСТЕРУ.

По состоянию на сегодняшнее утро ответа от С.ШУСТЕРА пресс-служба «Батьківщини» не получила.