Тягнибок: власть фабрикует уголовные дела

Председатель ВО "Свобода" Олег ТЯГНИБОК заявляет, что против львовских «свободовцев», задержанных за участие в событиях 9 мая, свидетельствуют по «розданному тексту» сотрудники спецподразделений милиции "Беркут" и ОМОН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Хмельницком на акции-протесте в поддержку осужденных местных активистов Налогового Майдана.

"Наши собратья Иван ГРИНДА, Руслан КОШЕЛИНСКИЙ, Ирина СЕХ (львовские активисты ВО« Свобода») не вылезают из отделов милиции, где по восемь часов дают показания, а обвиняют их «беркутовцы» и «омоновцы», которым предварительно роздан текст, каждый из них говорит вещи, которые не вяжутся толком", - сказал он.

По мнению председателя ВО "Свобода", таким образом власть фабрикует уголовные дела против «свободовцев».

Кроме того, О.ТЯГНИБОК сообщил, что сегодня Львовский апелляционный суд признал невиновными двух активистов ВО "Свобода", которые принимали участие в событиях 9 мая, и просидели под арестом, соответственно, 7 и 10 суток. Также по постановлению суда на свободу вышел «свободовец» Степан ПОДКУЙМУХА, который голодал 11 суток.

Вместе с тем, глава "Свободы" сообщил, что до сих пор в СИЗО находятся братья Владимир и Михаил КОВАЛИВ.

Как сообщал УНИАН, 9 мая после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсова поля во Львове произошли столкновения между представителями патриотических сил и лицами, которые праздновали День победы, - представителями партий КПУ, «Родина», «Русское единство» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений 9 мая во Львове были задержаны пятеро активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской палкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

По фактам нарушений общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове было возбуждено 5 уголовных дел.