Европарламент принял резолюцию по делам Тимошенко и Луценко

Европейский парламент выразил озабоченность избирательным правосудием в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции о ситуации в Украине «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства», принятой сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге.

За принятие резолюции проголосовали 37 депутатов Европарламента, против – 16, воздержались – 7 депутатов. «(Европарламент – УНИАН) обеспокоен ростом избирательного преследования фигур политической оппозиции в Украине, а также применением непропорциональных мер, в частности, в случаях Ю.ТИМОШЕНКО и г-на ЛУЦЕНКО, бывшего министра внутренних дел, а также отмечает, что г-н. ЛУЦЕНКО находится под стражей с 26 декабря 2010 года», - написано в документе.

В резолюции поддерживается просьба украинского Омбудсмена Нины КАРПАЧЕВОЙ к Генеральной прокуратуре Украины рассмотреть возможность применения другой меры пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В первом пункте резолюции Европарламент подчеркнул важность обеспечения прозрачности расследований и судебных процессов, а также предостерег от любого использования уголовного законодательства для достижения политических целей.

Кроме того, депутаты напомнили властям Украины о том, что принцип коллективной ответственности за решения правительства не позволяет преследовать отдельных членов правительства за решения, принятые коллективно.

В резолюции также подчеркивается, что продолжающиеся расследования в отношении выдающихся политических лидеров Украины, не должны мешать им принимать активное участие в политической жизни страны и в международных встречах.

«(Европарламент – УНИАН) призывает в связи с этим украинские власти отметить запрет на поездки, как внутренние, так и заграничные Ю.ТИМОШЕНКО и другим ключевым политическим фигурам», - написано в документе.

Депутаты также подчеркнули, что усиление верховенства права и заслуживающая доверия борьба с коррупцией являются обязательными не только для заключения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но и в целом, для консолидации демократии в Украине.

В связи с этим, депутаты также призвали Еврокомиссию помочь Украине в проведении судебной реформы.

Проект резолюции был подготовлен тремя парламентскими группами – группой народных партий, группой либералов и группой «зеленых».

Как сообщал УНИАН, вторая по численности группа Европарламента после «народников» - группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов подготовила свой проект резолюции, в котором, в частности, предлагала призвать Ю.ТИМОШЕНКО к конструктивному сотрудничеству с Генеральной прокуратурой, а В.ЯНУКОВИЧА – похвалить за его заявления об угрозах коррупции для Украины.

14 октября 2010 года Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов подписала Меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.