Через 52 дня объявлен состав Запорожского горсовета

Сегодня - спустя 52 дня после окончания выборов Запорожская городская избирательная комиссия обнародовала результаты выборов в запорожский горсовет.

Как сообщила УНИАН председатель Запорожской городской избирательной комиссии Ольга МАГЛЕВАННАЯ, это стало возможным благодаря отмене решения суда, которым запрещалось объявление результатов выборов в Запорожский горсовет и регистрацию депутатов.

По ее словам, почти половину мест - 43 из 89 в Запорожском горсовете 5-го созыва получила городская организация Партии Регионов. Второй по численности представителей в горсовете стал Блок Юлии ТИМОШЕНКО - 15 мандатов.

Блок Натальи ВИТРЕНКО получил 9 мест, КПУ - 7, Партия «Реформы и Порядок» - 6, "Виче" – 6, избирательный блок "Запорожье - наш город" - 4.

Городской совет будет состоять из 89 депутатов Запорожская городская избирательная комиссия исключила из списка Владимира РАЗГУЛЯЕВА - кандидата в депутаты городского совета от Партии Регионов, скончавшегося в больнице от ран полученных в результате нападения двух неизвестных.

Как сообщал УНИАН, решение об увеличении численности депутатского корпуса Запорожского горсовета с 64 до 90 человек было принято на сессии в декабре 2005 года.