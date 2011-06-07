Тимошенко поговорила с делегацией Конгресса США о нефти и газе

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО надеется на сохранение стратегического партнерства между Украиной и США, невзирая на смену власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи с делегацией Конгресса США.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что ее политическая сила очень ценит те наработки, которые были достигнуты в предыдущие годы. «Очень важно, чтобы это стратегическое партнерство не только сохранилось, но и укреплялось. Невзирая на смену власти в Украине, мы хотим, чтобы это стратегическое партнерство обязательно продолжалось», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что во времена ее премьерства в сфере добычи нефти и газа между Украиной и США были разработаны комплексные программы, которые «давали нам надежду на укрепление энергетической независимости». Она выразила надежду, что эти программы будут продолжать работать.

В свою очередь, член делегации Конгресса США, председатель комитета по процедурным вопросам Дэвид ДРЕЙЕР отметил, что для делегации была важна встреча лично с Ю.ТИМОШЕНКО. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки верят в развитие демократии и верховенства права, а также в существование сильного парламента, который сможет контролировать власть.

По его словам, целью визита является налаживание сотрудничества между парламентами Украины и США.