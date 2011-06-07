К Путину Азаров пришел с Бойко

В Москве проходит встреча премьер-министров Украины и России Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась около 16.00 (по мск.) в гостинице «Президент-отель».

Кроме премьер-министров, во встрече принимают участие с украинской стороны министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО, посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО, с российской стороны - первый заместитель главы правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

Запланировано, что встреча будет проходить до 17.00, после чего в расширенном составе пройдет заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.