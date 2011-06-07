В Европарламенте устроят дебаты относительно дела Тимошенко

Европейский парламент планирует провести дебаты по ситуации в Украине во время заседания в Страсбурге 9 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о проведении дебатов стоит в повестке дня Европарламента.

Согласно повестке дня, тема слушаний: «Дела Юлии ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства».

Как сообщал УНИАН, представители Европарламента и Еврокомиссии ранее неоднократно выражали озабоченность возможным политическим подтекстом криминальных дел, возбужденных против представителей оппозиции.