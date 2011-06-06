Янукович соберет у себя руководителей украинских СМИ

Сегодня состоится неофициальный ланч Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с руководителями украинских СМИ по случаю Дня журналиста, который ежегодно отмечается 6 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на ланч приглашены руководители ведущих СМИ и известные украинские журналисты.

В.ЯНУКОВИЧ поздравит представителей СМИ с профессиональным праздником.

Участники встречи поговорят о проблемах СМИ, информационных и других вызовах, стоящих перед страной на современном этапе.

Встреча состоится в неофициальной атмосфере.

Официальная пресс-конференция Президента для представителей СМИ состоится в конце июня - начале июля.