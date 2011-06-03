Черновола достали из могилы, чтобы убрать следы убийства?

Проведення тайная эксгумация тела Вячеслава Чорновила дает основания для настороженности, не пытается ли власть устранить единственное свидетельство преступления против него.

Об этом заявил председатель Народного руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК сегодня на пресс-конференции во Львове, сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ.

«О необходимости проведения эксгумации тела В.Чорновила нам было известно давно. Об этом мы говорили во время встречи с генпрокурором еще в марте этого года. И он сказал, что это необходимо, чтобы подкрепить одну из версий следствия. На тот момент не было согласия членов семьи. После получения такого согласия эксгумацию провели. Безусловно, нам, как членам партии, не должны были ничего сообщать, однако семья должна была бы об этом знать. Думаю, власть хочет сделать тайным этот процесс с тем, чтобы вывести его из-под любого контроля», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он сообщил, что обращался в МИД по просьбе Генпрокуратуры и предоставил конкретные контакты международных учреждений, которые занимаются идентификацией тела и беспристрастны в этих процессах. «Но, к сожалению, вся эта работа положена в ящик. Им не нужны независимые международные экспертизы. Они, очевидно, хотят оградить себя от неожиданных результатов. Ведь независимая экспертиза может подтвердить версию о том, что В.Чорновила добивали после аварии, которая также была спланирована», – убежден Б.ТАРАСЮК. Он отметил, что обратился к генпрокурору, чтобы организовать немедленную встречу.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, сестра В.Чорновила Валентина заявила, что пошла возложить цветы на могилу брата и увидела, что асфальтовая дорожка от могилы откопана. Она допустила, что это был подкоп, чтобы вытянуть гроб.

В связи с этим она не исключила, что Генеральная прокуратура тайно начала процедуру эксгумации тела В.Чорновила.

Позже в прокуратуре Киева информировали, что эксгумация тела В.Чорновила проведена по назначению следователя с разрешения его близких родственников.

Справка УНИАН. В.Чорновил погиб в автокатастрофе на шоссе Бориспиль-Золотоноша 25 марта 1999 года, когда его автомобиль Toyota Corolla столкнулся из КамАЗом, который разворачивался посреди дороги. В той аварии погиб также водитель В.Чорновила.

Неоднократно высказывались версии, что В.Чорновил умер не вследствие аварии, а вследствие других телесных повреждений, которых не обнаружили сразу после гибели политика.