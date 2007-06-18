КПУ пойдёт на выборы самостоятельно

Коммунистическая партия Украины самостоятельно будет принимать участие в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пленуме Ровенского областного комитета КПУ второй секретарь партии, депутат Верховной Рады Украины пятого созыва Игорь АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, Компартия не может блокироваться с Партией регионов, потому что в эту политическую силу входят многие олигархи и представители крупного капитала, что не отвечает идеологическим принципам коммунистов.

Пленум также избрал нового первого секретаря Ровенского обкома КПУ. Им стал преподаватель общественных дисциплин Дубенского педагогического колледжа Александр ВОЗНЮК, который ранее секретарем обкома, ответственным за идеологию.

Как сообщила УНИАН второй секретарь обкома КПУ Галина МАШКОВА, замена руководства обкома связана с тем, что прежний первый секретарь организации Николай КУХАРЧУК переехал на новое место работы в Киев – он стал заместителем председателя правления Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Государственной службы автомобильных дорог.