Колесников: Янукович был, есть и будет

Один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ будет премьер-министром и в следующем году.

Как сообщает официальный сайт Партии регионов, таким образом Б.КОЛЕСНИКОВ прокомментировал заявления, которые распространяются в СМИ о возможности выдвижения его кандидатуры на пост премьер-министра в новом (после выборов) правительстве.

«У нас есть премьер-министр. Это - Виктор ЯНУКОВИЧ. И я убежден, Виктор ЯНУКОВИЧ будет премьер-министром и в будущем году. Это наиболее рейтинговый и наиболее популярный политик в Украине. И в нашей партии, и в правительстве альтернативы Виктору ЯНУКОВИЧУ нет», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.