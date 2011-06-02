До отставки Черновецкого осталось лишь одно голосование

Регламентная комиссия Киевсовета поддержала инициированный депутатами из фракции «БЮТ-Батькивщина» проект решения «О досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Блок Юлии Тимошенко-Батькивщина», об этом после заседания профильной комиссии сообщила лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА.

«БЮТ - единственная политическая сила, которая добивалась отставки ЧЕРНОВЕЦКОГО в правовом поле. Нам это удалось, и теперь осталось только одно голосование - на сессии Киевсовета. Конечно, А.ПОПОВ (председатель КГГА Александр ПОПОВ - УНИАН) сделает все, чтобы предотвратить отставку мэра, ведь ему она не выгодна. Поскольку шансы, что он победит на внеочередных выборах мэра, близкие к нулю», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат выразила надежду, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО будет внесен в повестку дня ближайшего пленарного заседания Киевсовета. Поскольку запланированная на 16 июня сессия перенесена на 23 июня 2011 года.

«Мы выносили этот проект решения раньше непосредственно на сессию Киевсовета, но БЮТу отказали в этом предложении из-за того, что оно не рассматривалось профильной комиссией. Теперь вопрос должен обязательно быть внесен на рассмотрение сессии Киевсовета», - убеждена Т.МЕЛИХОВА.

В пресс-службе напомнили, что на рассмотрении комиссии Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики находится другой, подготовленный депутатской фракцией «БЮТ-Батькивщина», проект решения «Об обращении депутатов Киевского городского совета к Верховной Раде Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы».

Как сообщал УНИАН, кроме фракции «БЮТ-Батькивщина», требование к парламенту назначить досрочные выборы в Киеве в апреле выдвинула партия "УДАР” Кличко" .

25 мая с.г. Печерский райсуд столицы удовлетворил иск Виталия КЛИЧКО по поводу бездеятельности мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Фракция “УДАР Кличко” намерена на основании этого решения инициировать в Киевсовете рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы, а также направление обращения в Верховную Раду относительно назначения досрочных выборов в Киеве.