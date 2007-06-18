Очередное заседание Центральной избирательной комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума и перенесено на 16.00 21 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«В субботу Киевский апелляционный административный суд принял решение по иску депутатов блока «Наша Украина» (депутатов от Партии промышленников и предпринимателей Украины – УНИАН). Этот вопрос («обнуления списков») требует решения в коллегиальном режиме, также как и вопрос утверждения штатного расписания Секретариата ЦИК. Если заседания будут игнорироваться и в дальнейшем, то количество вопросов может быть увеличено до нескольких десятков», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Вместе с тем он не уточнил, какое решение может принять ЦИК по «обнулению списков». «Я не готов говорить, это будет позитивное или отрицательное решение, но оно должно быть принято. Это полномочия только ЦИК, это требование закона, этого ожидают общество, депутаты, кандидаты в депутаты, следующие по очереди. Некоторые из них уже подготовили и направили в ЦИК документы для регистрации. Нужно собираться и принимать решение» - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сегодня на повестку дня заседания выносился единственный вопрос – о закреплении регионов за каждым представителем ЦИК.

«ЦИК никогда не ожидает судебных решений. Если бы ЦИК ожидало решение суда, то чтобы тогда было? Обычно организацией деятельности ЦИК занимается председатель комиссии. К сожалению, пока не видим никакой работы», - сказал член ЦИК Александр ЧУПАХИН.

Как сообщал УНИАН, несколько дней подряд ЦИК не может провести заседания из-за отсутствия кворума: заседание инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.

15 июня председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что Центризбирком не будет проводить заседания по подготовке и организации досрочных выборов до начала избирательного процесса.

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Очередное заседание ЦИК не состоялось из-за отсутствия кворума и перенесено на 21 июня

Киев. 18 июня. УНИАН. Очередное заседание Центральной избирательной комиссии не состоялось из-за отсутствия кворума и перенесено на 16.00 21 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«В субботу Киевский апелляционный административный суд принял решение по иску депутатов блока «Наша Украина» (депутатов от Партии промышленников и предпринимателей Украины – УНИАН). Этот вопрос («обнуления списков») требует решения в коллегиальном режиме, также как и вопрос утверждения штатного расписания Секретариата ЦИК. Если заседания будут игнорироваться и в дальнейшем, то количество вопросов может быть увеличено до нескольких десятков», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Вместе с тем он не уточнил, какое решение может принять ЦИК по «обнулению списков». «Я не готов говорить, это будет позитивное или отрицательное решение, но оно должно быть принято. Это полномочия только ЦИК, это требование закона, этого ожидают общество, депутаты, кандидаты в депутаты, следующие по очереди. Некоторые из них уже подготовили и направили в ЦИК документы для регистрации. Нужно собираться и принимать решение» - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, сегодня на повестку дня заседания выносился единственный вопрос – о закреплении регионов за каждым представителем ЦИК.

«ЦИК никогда не ожидает судебных решений. Если бы ЦИК ожидало решение суда, то чтобы тогда было? Обычно организацией деятельности ЦИК занимается председатель комиссии. К сожалению, пока не видим никакой работы», - сказал член ЦИК Александр ЧУПАХИН.

Как сообщал УНИАН, несколько дней подряд ЦИК не может провести заседания из-за отсутствия кворума: заседание инициируют восемь членов комиссии, назначенных коалицией.

15 июня председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что Центризбирком не будет проводить заседания по подготовке и организации досрочных выборов до начала избирательного процесса.