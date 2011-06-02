Министром ЖКХ станет один из губернаторов?

Тулуб четыре раза был в Кабмине

олжность вице-премьера - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве, с которой накануне уволили Виктора Тихонова, займет Сергей Тулуб - губернатор Черкасской области. Об этом ТСН сообщил информированный источник. Тулуб был четыре раза министром. Дважды - угольной промышленности и дважды - топливно-энергетического комплекса. 6 апреля 2010 года Сергей Тулуб был назначен главой Черкасской областной государственной администрации.

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