Литвин отрезал пути к отступлению

Народная партия не включит в свой избирательный список ни одного олигарха, заявляет лидер партии Владимир ЛИТВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.ЛИТВИН сказал в ходе поездки в Житомирскую область.

По его словам, «мы понимаем, что на эти выборы нужны колоссальные средства. Народная партия не имеет таких источников накопления, как те, кто повключал в свои списки олигархов”. В.ЛИТВИН отметил, что его партия намерена добиться благосклонности избирателей максимальной активизацией разъяснительной работы.

«Я уже не тот ЛИТВИН, который был. В том, что произошло на минувших выборах, для меня есть большой плюс. Я оценил себя критичнее всех критиков вместе взятых", - сказал он.

По словам Председателя ВР ІV созыва, ему «поступали предложения, на которые, если бы я согласился, однозначно был бы в парламенте. Но кем бы я тогда стал?». «Я не предавал и не буду предавать 450 тысяч народников-однопартийцев, я не стану КИНАХОМ номер два. Все пути для отступления я для себя отрезал», – подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 1 июня В.ЛИТВИН заявил, что партия будет принимать участие в досрочных выборах в парламент в Блоке Литвина.

«Сегодня предлагают разные схемы, которые гарантируют получение соответствующего запланированного результата, предлагают, что могут вложить деньги, но и предлагают, что они заведут людей в список. Я этого не хочу», - сказал он. Следовательно, по словам В.ЛИТВИНА, «мы приняли решение, что для того, чтобы все время людей не принуждать переориентироваться относительно партии и меня лично, мы оставим название «Блок Литвина», но по сути дела будем идти самостоятельно».

При этом политик сообщил, что хотел бы развивать Народную партию.