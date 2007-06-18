Мороз хочет сделать из Цушко ”номер 2”

Председатель Верховной Рады Украины, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что в случае проведения досрочных выборов в ВР вторым номером в избирательном списке СПУ должен быть министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«То, что Василий Петрович (ЦУШКО) будет в списке - не возникает ни у кого сомнений», - сказал А.МОРОЗ.

При этом, по его словам, вероятнее всего, В.ЦУШКО будет вторым номером в избирательном списке.

«Так я бы, по крайней мере, хотел», - сказал он.

При этом А.МОРОЗ напомнил, что на днях состоялось заседание политсовета СПУ, на котором было принято постановление о необходимости принять меры политического и юридического содержания для предотвращения ненужных выборов.

В то же время, по его словам, если все же юридические основания будут созданы, то партия признала необходимость самостоятельно принимать в них участие, а не блокироваться с другими политическими силами.