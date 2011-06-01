Азаров указал Януковичу на виновных в «вопиющей несправедливости»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ не справился с задачей по наведению порядка в системе тарифообразования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров.

“Профильное министерство, в первую очередь заместитель министра Ю.ХИВРИЧ, не справились с заданием навести порядок в чрезвычайно болезненной для граждан и крайне затратной для бюджета страны отрасли. Вы не увидели вопиющей несправедливости, смирились с циничным диктатом тех, кто делает свой бизнес на коммунальных услугах”, - сказал премьер. Критикуя министерство, он, в частности, подчеркнул, что до сих пор в государстве не введен единый алгоритм ценообразования на услуги ЖКХ.

Также АЗАРОВ заявил, что Кабинет министров просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять кадровые решения в отношении руководителей регионов за необоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

«Правительство вносит предложение, уважаемый Виктор Федорович, чтобы Президент Украины принял кадровые предложения Кабинета министров Украины в отношении отдельных руководителей регионов, профильного министерства, а также вынес выговор председателям областных администраций, допустивших в своих регионах бесконтрольное повышение тарифов, которое болезненно отражается на людях, и допустивших потери государственного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал от правительства и руководителей на местах взвешенной, справедливой и понятной для граждан тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных услуг.

26 мая Президент в очередной раз призвал Н.АЗАРОВА подготовить предложения по приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованному уровню. «Я в очередной раз, если не в последний раз, предупреждаю Вас и весь блок ЖКХ страны подготовить серьезные предложения для серьезных изменений и подходов в нашей стране в этом вопросе», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к Н.АЗАРОВУ на повышенных тонах.