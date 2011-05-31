Табачник хочет закрыть 800 вузов

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник считает, что для обеспечения образовательных потребностей населения Украины достаточно 90 высших учебных заведений. Об этом он заявил в интервью одному из украинских изданий.

«Мировым параметрам соответствует показатель, когда один успешный университет соответствует 500-800 тысячам жителей страны. То есть если в Украине живут около 48 миллионов человек, значит, нам было бы достаточно порядка 90 высших учебных заведений », - сказал министр.

Вместе Дмитрий Табачник в очередной раз отметил, что имеющаяся количество вузов, что составляет около 900, является чрезмерной.

Министр также сообщил, что новая редакция закона о высшем образовании, который уже прошел публичное обсуждение в 600 учебных заведениях, будет представлена ​​на рассмотрение Кабинета Министров в начале июня.

В марте Табачник прогнозировал объединение около 50 высших учебных заведений до сентября.

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