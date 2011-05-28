Луценко можно признать единственным в Украине "узником совести"

Лидер партии “Народная самооборона”, бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО может быть признан единственным в Украине “узником совести”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», об этом заявил правозащитник Евгений ЗАХАРОВ на пресс-конференции в Харькове.

По мнению Е.ЗАХАРОВА, дело экс-министра напоминает преследование советской властью диссидентов, ведь нет никаких правовых оснований для содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей, а все правовые аргументы в свою пользу, которые выдвигал экс-министр, были проигнорированы. Правозащитник отметил, что это является нарушением 5-й статьи Европейской конвенции прав человека.

“Содержание Юрия ЛУЦЕНКО под стражей осуществляется только для того, чтобы не дать ему выражать свою точку зрения относительно своего дела и относительно того, что в стране происходит. И это пишется черным по белому в решениях суда. Именно этот признак и является фактически основным, чтобы признать узником совести”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

В пресс-службе партии отмечают, что “узником совести” человека может признать правозащитная организация “Международная амнистия”. Согласно определению этой организации, узник совести — это человек, который находится под стражей или в заключении исключительно за то, что мирно выражал свои политические, религиозные или научные взгляды.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

23 мая на заседании Печерского районного суда Киева Ю.ЛУЦЕНКО заявил о прекращении голодовки, и после суда его отвезли в СИЗО.

27 мая суд перенес на 9 июня рассмотрение по существу уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО в связи с неявкой на заседание адвоката другого обвиняемого по делу, водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА.