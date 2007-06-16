Кинаха оставили с носом

Депутат V созыва, член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК сообщил журналистам, что сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал Партии промышленников и предпринимателей Украины в рассмотрении апелляционной жалобы на решение Печерского суда.

По его словам, это означает, что решение Печерского суда, признавшего законным обнуление списков съездом Блока «Наша Украина», вступило в законную силу.

«Это значит, что последняя надежда коалиции умерла», - сказал Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 1 июня пресс-служба ПППУ сообщила, что Партия промышленников и предпринимателей не собирается давать согласие на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и продолжает отстаивать свои интересы в суде. По словам руководителя секретариата ПППУ, народного депутата Льва ГНАТЕНКО, Межпартийный съезд блока «Наша Украина» состоялся без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур. Именно поэтому, считает он, Центральная избирательная комиссия своим решением отказала блоку «Наша Украина» в „обнулении” списка. Л.ГНАТЕНКО также сообщил, что апелляционная жалоба от ПППУ, которой приостановлено решение Печерского районного суда в интересах «Нашей Украины», направлена в адрес Киевского апелляционного административного суда. Согласно процедуре, определенной Кодексом административного судопроизводства Украины, возможен срок рассмотрения дела - 11-20 июня этого года. «Это, в свою очередь, означает, что до решения суда и соответствующего постановления ЦИК сложение своих полномочий народными депутатами блока «Наша Украина» не имеет юридических последствий для внедрения статьи 82 Конституции Украины. В то же время, кандидаты в народные депутаты от ПППУ по спискам избирательного блока НУ готовы войти в состав действующего парламента Украины», - отметил Л.ГНАТЕНКО.

11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может “обнулить списки” народных депутатов, а также признать избранными новых народных депутатов из-за отсутствия законодательной базы.

В частности, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ раскритиковал заключительные положения закона “О внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторых других законах, где речь идет о том, что закон не вступает в силу со дня его опубликования, вступает в силу только через 60 дней после опубликования.

По мнению В.ШАПОВАЛА, это значит, что нормы нового закона еще не вступили, а нормы старого закона, которые были исключены новым, уже на сегодня не действуют. В частности, это касается и норм избирательного законодательства относительно процедуры “обнуления списков” и процедуры признания избранными народных депутатов по спискам политических партий и блоков вместо выбывших.