Генпрокурор: У Кучмы не было умысла убивать Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка уверен, что у экс-президента Леонида Кучмы не было умысла убивать журналиста Георгия Гонгадзе и поэтому ему инкриминируют только превышение служебных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. У Кучмы не было умысла на конечный результат трагедии», — сказал В.Пшонка в интервью ZN.UA.

При этом он отметил, что у «дела Гонгадзе» всегда был политический фон, включая акцию протеста «Украина без Кучмы» и за всем этим «стояли разные люди, заинтересованные в том или ином исходе этого дела».

«В конце концов мы собрали все материалы, касающиеся Л.Кучмы, в одном деле… Следствие исследовало все, что связано с Л.Кучмой. Пусть суд взвесит все «за» и «против» и ответит, наконец, на этот вопрос», — сказал генпрокурор.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела в отношении Л.Кучмы. Уголовное дело против него возбуждено 21 марта 2011 года. Л.Кучма обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).