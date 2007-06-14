Гриценко переводит свое министерство на стандарты НАТО

Министерство обороны Украины переходит на кодификацию предметов снабжения по стандартам НАТО.

Как сообщили УНИАН в правлении пресс-службы оборонного ведомства, об этом говорится в приказе министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО №115 от 3 июня этого года «Об утверждении Положения о кодификации предметов снабжения Вооруженных Сил Украины».

Это решение принято с целью повышения эффективности и достижения совместимости системы кодификации предметов снабжения Вооруженных сил Украины с аналогичными системами других государств, которые используют Систему кодификации НАТО.

Приказ министра обороны направлен на обеспечение функционирования системы кодификации предметов снабжения ВС Украины, которая дает возможность создать информационную базу о предметах снабжения и их производителях и поставщиках, устранить дублирование предметов снабжения, обеспечить оптимизацию их накопления и распределение запасов.

В основу Положения о кодификации предметов снабжения ВС Украины положены требования руководства НАТО по кодификации (ACodP-1). Действие этого Положения распространяется на все субъекты предметов снабжения системы кодификации – от Центрального органа кодификации Министерства обороны Украины до производителей (поставщиков) и аккредитованных органов по кодификации.

Целью кодификации предметов снабжения является повышение эффективности управления номенклатурой предметов снабжения на всех этапах жизненного цикла, обеспечения необходимых условий для автоматизированного учета, улучшения управления запасами предметов снабжения в системе материально-технического обеспечения (системе логистики) Вооруженных сил Украины.