Янукович поручил Азарову посвятить отдельное заседание отдыху учителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ обратил особое внимание на завершение учебного года в школах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В первую очередь, – подчеркнул Президент, – нужно проконтролировать, чтобы учителя своевременно и в полном объеме получили отпускные средства, чтобы имели возможность отдохнуть после напряженного учебного года. Этот вопрос правительство должно взять под особый контроль. Любой срыв в выплатах учителям нужно расценивать как провокацию», – сказал Президент, обратив внимание премьер-министра также на вопрос летнего отдыха школьников.

Глава государства считает, что этой теме необходимо посвятить отдельное заседание Кабинета министров с участием представителей регионов, и держать его в постоянном поле зрения.