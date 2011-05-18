У Тимошенко пугают «импотентную» ГПУ «фатальными последствиями»

Руководство Генеральной прокуратуры прибегает к откровенным немотивированным угрозам в адрес Юлии Тимошенко невзирая на то, что она добросовестно и дисциплинировано посещает Генпрокуратуру и тратит на это большую часть своего рабочего времени.

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина» в ответ на высказывания заместителя руководителя ГПУ Рената Кузьмина о возможном взятии под стражу Юлии Тимошенко.

«Действия руководства ГПУ мотивированы импотенцией и страхом. С одной стороны, они бессильны доказать любую, даже малейшую, вину Тимошенко по сфальсифицированным псевдоуголовным делам против нее. С другой – их охватывает панический страх перед Януковичем, потому что они не способны выполнить его заказ: как можно быстрее осудить Юлию Тимошенко, чтобы не допустить ее участия в парламентских выборах 2012 года», - убеждены в «Батькивщине».

В заявлении партии утверждается, что «режим Януковича, который уже получил мировую славу автократичного и клептократического», проводит курс на уничтожение оппозиции в Украине, и главной мишенью избрана именно Тимошенко.

Однако Тимошенко не боится угроз власти: «На свободе или в неволе, она была, есть и будет символом народного сопротивления режима Януковича», - заявляют в «Батькивщине».

«Мы убеждены, что попытка изменить меру пресечения для Юлии Тимошенко для власти станет фатальной. Такое решение Януковича не ослабит нас, а сделает оппозицию лишь более сильной», - идет речь в заявлении.

«Батькивщина» требует от власти немедленно остановить “процесс убийства Юрия Луценко, прекратить политико-уголовное преследование Юлии Тимошенко, Анатолия Макаренко, Игоря Диденко и других членов ее команды”.