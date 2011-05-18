У Тимошенко заявили, что на последний допрос она не придет

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО представит Генеральной прокуратуре документы, которые подтверждают состояние ее здоровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина".

По информации пресс-службы, 16 мая в 15.00 защитника Сергей ВЛАСЕНКО официально в письменном виде проинформировали старшего следователя по особо важным делам ГПУ Александра НЕЧВОГЛОДА о том, что Ю.ТИМОШЕНКО простудилась и не может принимать участия в проведении следственных действий.

Также защитник сообщил следователю, что как только состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО позволит ей принять участие в следственных действиях, Генпрокуратура об этом будет проинформирована. "Все документы, которые подтверждают состояние здоровья ТИМОШЕНКО, будут представлены в установленном законом порядке", - подчеркнули в пресс-службе партии.

В "Батькивщине" также напомнили, что по состоянию здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не смогла присутствовать на юбилейном ХХ Всеукраинском собрании Народного Руха Украины (14 мая), на церемонии награждения победителей ХI Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка (17 мая).

"По этой же причине Ю.ТИМОШЕНКО не сможет 19 мая принять участие в панихиде по случаю 150-летия перезахоронения Тараса Шевченко, которую проведет Патриарх ФИЛАРЕТ в Церкви Рождества Христова на Почтовой площади в Киеве. Партии "Батькивщина" не понятно маниакальное желание следователя ГПУ НЕЧВОГЛОДА вытянуть человека, который болеет, на допрос", - отметили в пресс-службе.

В "Батькивщине" считают, что заявление А.НЕЧВОГЛОДА является «хамским», написано в Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. "Такая истерика господина ЯНУКОВИЧА лишний раз подтверждает, что он бесславно уходит с политической арены, пытаясь удержать власть путем политических репрессий против своего главного оппонента", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры А.НЕЧВОГЛОД обратился с публичным заявлением, адресованным лично Ю.ТИМОШЕНКО, в которой обвинил в затягивании следствия по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года, а также ознакомления с материалами дела относительно киотских средств и медицинских автомобилей.

А.НЕЧВОГЛОД с помощью своего заявления вызвал экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО вместе с ее защитником С.ВЛАСЕНКО 19 мая на 10.00 для завершения следствия в рамках уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Следователь объяснил появление своего заявления тем, что на протяжении последнего месяца Ю.ТИМОШЕНКО уклоняется от досудебного следствия по делу и манипулирует "общественным мнением в свою пользу, представляя себя в глазах граждан Украины и иностранного сообщества "жертвой политических репрессий преступной власти".