Министры финансов ряда стран считают, что Стросс-Кан нуждается в замене
12:55, 18 мая 2011Политика
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Не наносит ли он вред МВФ?
|Тимоти ГАЙТНЕР
Такого же мнения придерживается и министр финансов Австрии Мария ФЕКТЕР.
"Я не стану комментировать юридические вопросы, но учитывая создавшуюся ситуацию, а также тот факт, что он не был выпущен под залог, ему стоит задуматься, не наносит ли он вред МВФ", - заявила она.
Министр финансов Испании Элана САЛЬГАДО сказала, что против главы МВФ "выдвинуты очень серьезные обвинения", но лишь он сам может решить, должен ли он подавать в отставку.
В настоящий момент директор-распорядитель МВФ Д.СТРОСС-КАН дожидается суда в одной из тюрем Нью-Йорка. Он обвиняется по семи статьям, главная из которых - изнасилование.
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