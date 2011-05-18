Черновецкий выехал из дома в Конча-Заспе и уволил прислугу

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выехал из своего дома в Конча-Заспе и уволил всю свою прислугу.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 106 от 18 мая).

"Во дворе дома ЧЕРНОВЕЦКОГО - тишина. В гараже скучают два одинаковых "Мерседеса", все окна плотно закрыты, в доме только охранник. Завидев журналистов, он даже не бросился в погоню, как было раньше, лишь махнул рукой, чтобы убирались", - пишет газета.

Одна из местных домработниц сообщила изданию, что семья Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО выехала из дома. "Паковали вещи, сначала сына Степы, потом жены Алины. А самого Леонида Михайловича тут давненько не было видно. Почти весь персонал рассчитали. Теперь у нас тут настоящий кризис, и раньше-то на нас экономили, а сейчас конкуренция из-за уволенных", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время хозяева элитных домов увольняют прислугу и набирают новых работников за меньшую зарплату. "Если раньше нормальной была зарплата в 4000-5000 грн. то теперь платят на 500-1000 грн. меньше", - сообщила домработница.

Одна из бывших работниц в доме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО сообщила, что семья мэра набирала прислугу только по рекомендации пастора церкви «Посольство Божье» Сандея АДЕЛАДЖИ, причем в основном из других областей. Например, еду готовила женщина из Черкасской области. "Обычно у них из прислуги было человека 4-5, и еще охрана", - говорят местные жители.

Экс-секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ также сократил свой домашний персонал. "Если раньше на уборку к Олесю приходили 5 человек по четыре раза в неделю, то теперь почти никого не приглашают. Платили по 4 тыс. грн. в месяц. Могли вызвать и рано утром, и на ночь глядя, все зависело от того, как уйдут гости. Домработницы готовили дом к приезду гостей - чистили, мыли. А после гостей приходилось убирать посуду, расставленную по всему дому, бутылки, заправлять постели", - цитирует газета слова одной из бывших сотрудниц.

Певец Павел ЗИБРОВ также сократил зарплату домашним помощникам. "У нас 14 лет работает няня, которая сейчас, когда Диана выросла, готовит нам еду. И два раза в неделю приходит женщина, которая убирает дом. Сократить кого-то рука не поднимется, а уменьшение зарплаты из-за экономии они прекрасно понимают", - сообщил певец.