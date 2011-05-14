Тарасюка опять назвали председателем НРУ
Переизбран 529 голосами
Делегаты ХХ Всеукраинского собрания (съезда) Народного руха Украины переизбрали народного депутата Бориса ТАРАСЮКА председателем НРУ.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 529 делегатов съезда, против высказались двое, воздержались – 10.
Выступая перед делегатами съезда после объявления результатов голосования, Б.ТАРАСЮК выразил надежду, что это будет его последняя каденция в должности председателя партии.
Он также призвал однопартийцев в ближайшее время заменить тех председателей областных организаций НРУ, которые занимают свои должности 10 и больше лет.
Б.ТАРАСЮК выступил с инициативой: на следующем съезде партии внести изменения в устав НРУ, согласно которому ввести лимит на срок пребывания в должности председателя партии для одного лица.