У Тимошенко требуют немедленно освободить задержанных протестующих
17:17, 14 мая 2011Политика
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На место событий поспешают нардепы
Партия "Батьківщина" требует немедленно освободить всех задержанных участников «Дня гнева».
В ближайшее время к Мариинскому парку должен прибыть ряд народных депутатов от фракции «БЮТ-Батьківщина», чтобы взять под свою защиту людей от произвола милиции, сообщает официальный сайт партии.
"Последняя оказывается бессильной, когда нужно давать отпор экстремистам и в то же время демонстрирует агрессию по отношению к гражданам, которые собрались на мирную акцию протеста, используя для этого гарантированное Конституцией Украины право на мирные собрания", - говорится в сообщении партии.
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