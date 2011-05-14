У Тимошенко требуют немедленно освободить задержанных протестующих

Партия "Батьківщина" требует немедленно освободить всех задержанных участников «Дня гнева».

В ближайшее время к Мариинскому парку должен прибыть ряд народных депутатов от фракции «БЮТ-Батьківщина», чтобы взять под свою защиту людей от произвола милиции, сообщает официальный сайт партии.

"Последняя оказывается бессильной, когда нужно давать отпор экстремистам и в то же время демонстрирует агрессию по отношению к гражданам, которые собрались на мирную акцию протеста, используя для этого гарантированное Конституцией Украины право на мирные собрания", - говорится в сообщении партии.