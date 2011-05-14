Азаров заметил симптомы ненависти и ожесточения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает важным помнить о политических репрессиях, поскольку в Украине стали проявляться тенденции нетерпимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам после церемонии возложения цветов к памятному кресту на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«Для нас очень важным является, чтобы наши дети, внуки и наши потомки знали нашу историю и самое главное делали правильные выводы из этой истории. Чтобы никогда то, что происходило здесь на этих священных местах, никогда впредь не повторялось», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство сделает все необходимое, чтобы в короткое время провести детальное изучение тех событий, по возможности точно восстановить документы и изложить хронологию событий. «Это трагическое место и оно, безусловно, должно стать для нас очень важным уроком, прежде всего на будущее. Особенно это важно сейчас, когда мы видим, как проявляются такие очень неблагоприятные симптомы ненависти, нетерпимости, ожесточения, которые рано или поздно приводят к созданию таких режимов, которые занимаются уничтожением своих собственных народов. Это должно для нас послужить очень важным уроком», - подчеркнул глава правительства.

Н.АЗАРОВ также отметил, что еще в прошлом году правительство приняло ряд решений по развитию заповедника в Быковне.

В церемонии возложения цветов также приняли участие члены правительства и представители Администрации Президента Украины.