Жене разрешили три дня посещать Луценко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины Сергей ВОЙЧЕНКО выдал разрешения жене экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирине ЛУЦЕНКО посещать мужа на протяжении 14-16 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, разрешение на посещение Ю.ЛУЦЕНКО 16 мая она получит непосредственно в этот день. Что касается двух предыдущих дней, то такие разрешения ей уже выданы.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

10 мая жена экс-министра И.ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.