За ведомство Табачника взялась Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины установила, что Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины не обеспеченно надлежащее выполнение полномочий в соответствии с требованиями Закона Украины «Об образовании» относительно выпуска учебников и пособий для школьников.

Об этом говорится в ответе Гепрокуратуры на запрос заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО относительно необеспечения учебниками учеников 10 классов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в своем запросе вице-спикер акцентировал на том, что на протяжении 2010-2011 учебного года не получили учебников по химии, физики, иностранных языков ученики 10 классов общеобразовательных учебных заведений.

Генпрокуратура в своем ответе отметила, что в 2010 году не выполнен государственный заказ по изданию учебников и учебных пособий в общем количестве 171 тыс. экземпляров. Выпуск отдельных учебников начат только после 1 сентября 2010 года. Как следствие, учебную литературу для учеников 2, 5 и 10 классов доставлено с опозданием.

Во время формирования государственного заказа на издание учебной литературы не учтены предложения образовательных заведений относительно реальной потребности регионов в количестве и перечне необходимых учебников. Так, букварей для школ с русским языком обучения напечатано на 65 тыс. экземпляров больше от потребности. В то же время таких учебников на украинском языке выпущено на 83,4% меньше. Аналогично учебная литература для 2, 5, 10 классов в 2010 году заказана и напечатана без учета контингента учеников и потребности регионов. В частности, на 86,4 тыс. экземпляров больше от заказов регионов напечатано учебников «Вступ до історії України» для учеников 5-х классов. Однако учебников для учеников 2-х классов заказано и напечатано только 40,5% от фактической потребности.

При отсутствии средств на доставку учебной литературы свыше 1 млн. экземпляров учебников для учеников 10-х классов находятся на ответственном хранении в ГАК «Укрвидавполіграфія».

Относительно обеспечения учебниками учеников Черкасской области, то по состоянию на конец апреля 2011 года их поступило 88,52%. В учебном процессе используются учебники прошлых лет. По требованию Генеральной прокуратуры Украины за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей в ходе приобретения, доставки и сохранения учебников директор Института инновационных технологий и содержания образования Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины привлечен к дисциплинарной ответственности.

Учитывая актуальность поднятых вопросов, существования проблемы получения детьми качественного и доступного образования, Генеральной прокуратурой Украины 11 мая министру образования и науки, молодежи и спорта Украины направлено представление, которое рассматривается.