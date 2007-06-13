Янукович срочно хочет видеть Ющенко, Мороза и ЦИК

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает срочно провести встречу премьера, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА, руководства Верховной Рады и лидеров парламентских фракций с членами Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение он высказал сегодня на заседании правительства.

«Это конституционное учреждение (ЦИК – УНИАН) стало очередным среди тех конституционных учреждений, в отношении которых со стороны оппозиции осуществляется покушение. Сначала был парламент, потом Конституционный Суд, Генеральная прокуратура, сейчас ЦИК», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что без нормальной организации работы ЦИК не может идти речи о проведении любых выборов, в том числе и досрочных. «Это означает попытку не провести выборы, а написать результат и утвердить в ЦИК. Мы этого не должны допустить», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что все ветви власти должны обеспечивать непрерывную жизнедеятельность государства и работать в нормальном режиме.