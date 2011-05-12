Молодежные организации Львовщины считают виновными ОГА и милицию

Представители молодежных общественных организаций Львовской области осуждают события, состоявшиеся 9 мая во Львове, когда, «проигнорировав решение суда о запрещении массовых мероприятий, решения местных советов, работники милиции под охраной провезли во Львов антиукраинских экстремистов из «Родыны» и «Русского единства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении молодежных общественных организаций, которое сегодня зачитала на внеочередной сессии Львовского областного совета представитель Студенческого братства Марта НАЗАРКЕВИЧ.

Заявление подписали председатели 14 молодежных организаций, в частности, Молодого народного руха, ВМОО «Батьківщина», МОО «Сокол», Студенческого братства Львовщины, Союза украинской молодежи и др.

«Невзирая на запрещение суда, работники милиции обеспечили заезжим из Крыма и Одессы провокаторам возможность провести митинг с использованием красных флагов. А против львовян и молодежи, которые вышли протестовать против таких незаконных действий, милиция применила грубую силу, - говорится в заявлении. - Десятки львовян - женщин, мужчин, подростков - пострадали от милицейских дубинок. Некоторые получили тяжелые травмы. Вся ответственность за это ложится на Львовскую областную государственную администрацию и областное управление МВД. Мы возмущены нарушением судебного решения и милицейским насилием».

Члены молодежных объединений считают, что «промосковские кукловоды, отвлекая внимание украинского народа от нарастающей социальной катастрофы, пытаются примитивными провокациями продлить свое пребывание при власти. Но такие властные провокации и полицейщина дают противоположный эффект, они лишь свидетельствуют о слабости режима и являются предвестниками его конца».

Как сообщал УНИАН, во Львове 9 мая произошли столкновение между представителями патриотических сил и людьми, которые праздновали День Победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

11 мая начальник Департамента общественной безопасности МВД Украины Виктор РАТУШНЯК заявил, что никаких организованных групп и выездов из Одессы и Крыма во Львов для участия в мероприятиях 9 мая не было.