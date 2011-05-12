Губернатор заверяет, что виновные в провокациях 9 мая будут наказаны

Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК заявляет, что виновные в провокациях 9 мая во Львове будут наказаны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении, провозглашенном на внеочередной сессии Львовского областного совета.

«То, что произошло во Львове 9 мая, нужно обстоятельно выяснить. Я заявляю от имени всех честных и здравомыслящих людей, что осуждаю провокации и провокаторов. И виновные - кем бы они ни были, – должны быть наказаны», – сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

По его мнению, львовяне должны противопоставлять провокациям взвешенность и толерантность.

«Умением противопоставить провокациям нашу взвешенность и толерантность – лишь таким способом мы сохраним за Львовом, за Галичиной пальму первенства украинского Пьемонта», – заявил председатель ОГА.

Он еще раз отметил, что «все официальные мероприятия состоялись по плану».

«Хочу напомнить, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Украины, МВД, СБУ дать правовую оценку выявленным фактам, нарушениям прав и свобод человека. О результатах ее (комиссии Генпрокуратуры – УНИАН) работы будет проинформирован Президент Украины. Думаю, что первое, что мы здесь должны усвоить - это необходимость понимания», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Он также призвал всех «к взвешенности и мудрости».

«Чтобы мы не перегрызлись из-за идеологии. Потому что цена человеческой жизни, благосостояния и здоровья людей выше цены идеологии. Мы с вами должны позаботиться, чтобы люди в нашем крае жили в покое, в мире, в стабильности. Чтобы они имели работу и перспективу. Думаю, что это хороший фундамент для понимания. Мы все – разные. Европа – тоже разная. Но феномен европейского мышления заключается в единстве разнообразия», - отметил председатель ОГА.