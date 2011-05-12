Власенко объяснил, почему Тимошенко не явилась на допрос

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Печерском районном суде Киева лично знакомилась с материалами, которые стали основанием для нарушения Генеральной прокуратурой Украиной уголовного дела относительно газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО сегодня журналистам.

"ТИМОШЕНКО сегодня утром лично знакомилась с материалами", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, сегодня Генеральная прокуратура вызвала Ю.ТИМОШЕНКО в рамках расследования уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

"Юлия ТИМОШЕНКО не смогла туда приехать, и я приехал туда лично в десять утра, именно в то время, когда ее вызывали к следователю. Я проинформировал следователя о том, что ТИМОШЕНКО находится в Печерском районном суде и знакомится с материалами дела", - сообщил защитник.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что факт личного ознакомления Ю.ТИМОШЕНКО с материалами в Печерском районном суде Киева был зафиксирован должным образом.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский районный суд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы.