А прокуратура сообщает, что состояние здоровья Луценко стабильное

Прокуратура Киева сообщает, что состояние здоровья экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО стабильное.

Об этом сказано в информации, распространенной пресс-службой прокуратуры Киева, «на многочисленные обращения представителей средств массовой информации, которые поступают в прокуратуру столицы по поводу пребывания Юрия ЛУЦЕНКО в больнице скорой медицинской помощи».

«В соответствии со сведениями врачей, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО стабильное. Он находится под постоянным присмотром медицинских работников, ему оказывается необходимая квалифицирована помощь, связанная с голодовкой. По просьбе самого Ю.ЛУЦЕНКО, родственникам разрешено передать в палату телевизор и литературу», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «жене Ю.ЛУЦЕНКО следователем по уголовному делу предоставлено разрешение на посещение как представителя обвиняемого».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

В тот же день жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается. По ее словам, сейчас вес ее мужа составляет 85,5 килограмма, за время голодовки он потерял 20 килограммов. «Очевидная интоксикация организма. Полностью все токсины, которые в организме сейчас, он же ничего не ест, пьет только чистую воду, полностью высыпают. Все эти токсины уже на лице. Врачи рекомендовали ему капельницы, аминокислоты, потому что они признали, что у него действительно серьезные проблемы с сердцем. Они признали по теми анализами, которые я предоставила. И по общему анализу крови», - сказала И.ЛУЦЕНКО.

Кроме того газета «Сегодня» №101 написала, что медики заявили об угрозе жизни экс-министру внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, если он будет продолжать голодовку. «Вы знаете, нам главврач запретил говорить о ЛУЦЕНКО. Могу сказать, что он похудел почти на 20 килограммов. Так резко терять вес нельзя! Одна моя знакомая врач тоже резко начала голодовку, похудела — и умерла! Ему, думаю, сейчас никакие лекарства не помогут — ему нужна свобода. Он сразу начнет восстанавливаться. А если нет, у него может нарушиться клеточный обмен, а это может привести к смерти. В спецпалате ЛУЦЕНКО один. Условия там неплохие», - заявила психиатр Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Валентина ГРИГОРЬЕВА.