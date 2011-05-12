Нардеп заявляет, что ВР голосовала за декларацию расходов от 50 тысяч

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ) возмущен решением парламента внести изменения в закон об увеличении в три раза суммы расходов чиновников, которые подлежат обязательному декларированию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.МИЩЕНКО заявил, комментируя решение парламента по устранению несогласованностей в тексте принятого закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине».

Он отметил, что сначала в поданном в Верховную Раду законопроекте вообще не была указана сумма расходов, которая должна декларироваться. По словам С.МИЩЕНКО, затем комитет подал свое предложение, что такая сумма должна быть эквивалентной среднемесячному доходу чиновника за минувший год. С.МИЩЕНКО подчеркнул, что когда законопроект рассматривался во втором чтении, то председатель на заседании парламента с голоса назвал сумму 50 тыс. грн., и депутаты проголосовали за это предложение.

С.МИЩЕНКО процитировал из стенограммы заседания ВР слова председательствующего: «Ставлю на голосование относительно суммы расходов, превышающей 50 тыс. грн.». С.МИЩЕНКО подчеркнул, что по непонятным причинам на сегодняшнем заседании парламента возникла цифра 150 тысяч гривен. «Откуда они взяли эти 150 тысяч, не голосуя сегодня этих изменений, этой поправки», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что власти все сделали для того, чтобы чиновники и члены их семей декларировали расходы, превышающие 150 тыс. грн. При этом добавил, что «не все чиновники и члены семей такую сумму получают, то есть сумму 150 тыс. грн. в год».

С.МИЩЕНКО считает, что сегодняшнее решение парламента - «это абсурд, это вообще нивелирует вопрос декларирования доходов субъектов коррупционных деяний и членов их семей».

Он разъяснил, что теперь чиновник должен декларировать только одноразовые расходы, которые будут превышать 150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада Украины внесла уточнение в ранее принятый антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

В частности, внесенными сегодня изменениями предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма на которую она проводится равна, или превышает 150 тыс. грн.

Таким образом, депутаты в три раза увеличили сумму, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, – в принятом 7 апреля с.г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна, или превышает 50 тыс. грн.