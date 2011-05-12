Минимум расходов чиновников, что подлежит декларации, подняли втрое

Верховная Рада Украины внесла уточнения в ранее принятый антикоррупционный закон, который не был направлен на подпись Президенту Украины из-за определенных несогласованностей.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» внесение уточнений в данный закон проголосовал 251 народный депутат из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Уточнение касается заполнения деклараций. В частности предусмотрено, что в декларации должны указываться как расходы, осуществленные на имущество, имеющееся в частной собственности, так и на имущество, находящееся в аренде.

Кроме того, внесенными сегодня изменениями предусмотрено, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма на которую она проводится равна, или превышает 150 тысяч гривен.

Таким образом, депутаты в три раза увеличили сумму, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу, – в принятом 7 апреля с.г. Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине" определялось, что финансовые операции подлежат обязательному финансовому мониторингу в случае, если эта сумма равна, или превышает 50 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, 11 мая во время Согласительного совета Председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что Верховная Рада Украины 12 мая внесет изменения в ранее проголосованный закон о борьбе с коррупцией, который пока не подписан Президентом Украины. По его словам, это объясняется тем, что в законе до сих пор существуют определенные разногласия, которые нужно согласовать.

Отвечая на вопрос, кто задерживает подписание закона, В.ЛИТВИН сказал: «Задерживает Верховная Рада Украины, поскольку подготовлены уточнения в данный закон».

По словам спикера, завтра ВР внесет изменения в статью 131 данного закона. «По 131 статье завтра мы проголосуем и сразу направим закон к Президенту», - сказал В.ЛИТВИН.