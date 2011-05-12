Украинские журналисты голодают под зданием Европарламента

Четверо ровенских журналистов и общественные активисты во главе с руководителем Ровенского независимого медиа-профсоюза, депутатом областного совета Сергеем Штурхецким проводят акцию голодовки под зданием Европарламента в Страсбурге. Их цель – привлечь внимание европарламентариев к проблемам демократии в Украине.

Как сообщил Радио Свобода Сергей Штурхецкий, на такие мероприятия журналисты и общественные деятели отважились в знак солидарности со своим земляком, экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Юрий Луценко уже 20-й день голодает в СИЗО, протестуя против содержания под стражей, и из-за ухудшения состояния здоровья был в среду госпитализирован в гражданскую клинику.