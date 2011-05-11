Рабочая группа ГПУ отправилась во Львов

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА создал рабочую группу для изучения обстоятельств событий 9 мая во Львове.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Возглавил рабочую группу заместитель генерального прокурора Виктор ВОЙЦИШЕН.

Сегодня группа правоохранителей, в которую вошли представители Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, отбыла во Львов, информировали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору создать рабочую группу для изучения событий, которые имели место 9 мая во Львове во время празднования Дня Победы.

По мнению главы государства, указанная группа также должна дать правовую оценку выявленным фактам нарушения прав и свобод человека.

9 мая во Львове после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля произошли столкновение между представителями патриотических сил и лицами, праздновавшими День Победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

Милиция возбудила 5 уголовных дел за нарушение общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове.