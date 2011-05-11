Состояние Луценко - средней тяжести (документ)

Депутат Верховной Рады от “Народной самообороны” Владимир АРЬЕВ на своей странице в Facebook выложил копию документа о действительном состоянии здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

«В этом документе, в частности, говорится: “Администрация больницы сообщает, что ЛУЦЕНКО Ю.В. был доставлен 10.05.2011 г. в больницу в состоянии средней степени тяжести. На основании лабораторных данных, вспомогательных методов обследования и осмотра специалистов был поставлен диагноз: Хронический панкреатит в стадии заострения. Хронический гастродуоденит. Нейроциркулярная дистония по кардиальному типу. Сахарный диабет, тип II”. В документе также сказано, что на сегодняшний день диагноз такой же, как и вчера, состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО - средней степени тяжести, и он нуждается в лечебном режиме», - информируют в “Народной самообороне”.

При этом уточняется, что «документ датирован нынешним числом и подписан главным врачом Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи А.А.ТКАЧЕНКО”. Документ адресован следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Сергею ВОЙЧЕНКО.

Фотокопия документа также размещена на сайте.

«Таким образом, все заявления ГПУ об “удовлетворительном” состоянии здоровья Юрия ЛУЦЕНКО оказались ложью», - заявляет «Народная самооборона».