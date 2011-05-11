Кивалов отметил день рождения на Мальдивах

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ, которому 1 мая исполнилось 57 лет, отпраздновал свой день рождения на Мальдивах.

Об том он сообщил в интервью интернет-изданию from-ua.

"Это не юбилей, и много гостей у меня не было. Праздновали мы в кругу семьи и самых близких друзей – всего 7 человек. А жена мне сделала подарок – поездку на Мальдивы. Наша семья и наши друзья отправились на острова", - сказал С.КИВАЛОВ.

Народный депутат отметил, что ему очень редко удается заниматься дайвингом.

"Я посмотрел по своей книжке дайвера и сам удивился. Оказывается, последний раз я ездил на дайвинг в 2009 году. Исключение составляет Крым. Туда мы традиционно, раз в год, одним и тем же составом идем на катере из Одессы в Балаклаву и ныряем. При любой погоде", - рассказал С.КИВАЛОВ.

Говоря о подарках, которые он получил в день рождения, депутат сообщил, что дочь с зятем подарили спортивный велосипед, внук Сережа - спиннинг.

"Он у нас фанат рыбалки и охоты. В свои 12 лет внук прекрасно разбирается в рыбацком снаряжении, в оружии, в технике. Водит все виды наземного транспорта. И с любым катером управится. Он, кстати, мой неизменный партнер по дайвингу. И в этот раз, на Мальдивах, мы погружались вместе", - отметил С.КИВАЛОВ.