Экс-председатель КС рассказал, как просил Ющенко о встрече

Председатель Конституционного Суда Украины в отставке Иван Домбровский считает, что указы экс-президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады в 2007 году были сомнительными. Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине».«Но мы не смогли найти достаточно сил, чтобы признать их неконституционными и заставить политиков договариваться между собой без наших решений», - говорит судья.

Иван Домбровский говорит, что в тех условиях невозможно было собрать власть и обсудить, кто и каким видит выход из сложившейся ситуации. «Каждый считал, что он Бога за бороду ухватил. А политикам нужно всегда помнить, что власть — не вечная, она меняется. Достаточно вспомнить хотя бы историю Китайской, Римской империй или СССР», - говорит судья.

Также Иван Домбровский вспоминает, что просил Виктор Ющенко, после того, как он уволил его замов Сюзанну Станик и Валерия Пшеничного за нарушение присяги, о встрече. «Ведь об увольнениях я узнавал из прессы. Во время возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата 9 Мая я попросил Виктора Ющенко о встрече, чтобы объясниться. Мне пообещали, но встреча так и не состоялось. Чуть позже я узнал, что и третий судья Владимир Иващенко уволен, после чего я твердо решил уйти в отставку», - говорит Домбровский.

При этом он уверен, что все, что происходило, не было исключительно позицией Виктора Ющенко. «Думаю, многое делалось по желанию секретариата президента», - говорит судья.