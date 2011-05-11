«Батькивщина»: Власть сознательно физически убивает Луценко (заявление)

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который в настоящее время находится в больнице скорой помощи, должен быть немедленно освобожден из-под стражи.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению пресс-службы партии «Батькивщина».

«Власть сознательно физически убивает Юрия ЛУЦЕНКО. Она поняла, что даже украинские суды не могут обеспечить решение по абсолютно абсурдному делу, возбужденному против нашего коллеги по оппозиции», - заявляют в «Батькивщине».

В партии напоминают о полном отсутствии оснований для содержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей.

«Ни одна цель не является настолько высокой, чтобы оправдывать недостойные средства. А когда и цель – осуществление политических репрессий – недостойна, каким словом охарактеризовать средства власти? ЯНУКОВИЧ играет с человеческой жизнью, а это не шутки и не политтехнологии», - подчеркивают в «Батькивщине».

Партия призывает власть прекратить политическое преследование оппозиции и освободить Ю.ЛУЦЕНКО, закрыв безосновательное уголовное дело против него.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с делом.

10 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО постоянно ухудшается. И.ЛУЦЕНКО сообщила, что ее муж за время голодания потерял 20 килограммов.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.