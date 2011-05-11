Власенко «с грустью констатирует»: дело против Тимошенко - заказное

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что частично ознакомился с материалами, которые стали основанием для возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил сегодня журналистам.

«Я вынужден с грустью констатировать, что это дело является абсолютно очевидно заказным, и доказательства этого находятся в тех томах, которые Генеральная прокуратура предоставила в суд», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, сегодня он также планирует обратиться в суд с просьбой предоставить дополнительную возможность для продолжения ознакомления с материалами ГПУ, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела.

«Сегодня в материалах дела 1146 страниц. Я имел возможность ознакомиться с материалами дела на протяжении 5 часов и считаю, что есть необходимость ознакомиться с теми материалами, которые есть, и сообщить их обществу, поскольку эти материалы абсолютно беспрекословно свидетельствуют о том, что так называемое газовое дело против ТИМОШЕНКО – это абсолютно заказное уголовное дело», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщалось, сегодня Печерский районный суд Киева рассмотрит жалобу Ю.ТИМОШЕНКО относительно признания незаконности постановления Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела против экс-премьера относительно газовых соглашений 2009 года.